كل ما تريد معرفته عن محور بديل خزان أسوان.. نقلة حضارية في المحافظة «فيديو»

تُنفذ الهيئة العمال للطرق والكباري حاليا محور بديل خزان أسوان على النيل، استكمالاً لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، والذي يعد شريان جديد للعمران والتنمية في أسوان وله أهداف متعددة.

كشف تقرير للهيئة العامة للطرق والكباري، حصلت عليه «الوطن»، عن أهداف محور بديل خزان أسوان على النيل، موضحاً أنه يجرى تنفيذ المحور ضمن محاور النيل العرضية التي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلومتر.

محور بديل خزان أسوان يخدم حركة الأفواج السياحية

ويعد محور بديل خزان أسوان نقلة حضارية وتنموية كبرى على أرض مدينة أسوان، ويهدف إلى تخفيف الضغط المروري على جسم خزان أسوان وإطالة عمره الافتراضي، ويخدم المحور أيضا المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن خدمة حركة الأفواج السياحية في اتجاه مطار أسوان الدولي وطريق أبوسمبل وقرية غرب سهيل والسد العالي والحديقة الدولية الاستوائية.

البيانات الكاملة لمحور بديل خزان أسوان على النيل

يبلغ طول محور بديل خزان أسوان على النيل، 5.4 كيلومتار ويبلغ عرضه 29 مترا، ويضم ثلاثة حارات مرورية لكل اتجاه، كما يتضمن 3 أعمال صناعية «2 كوبري ونفق» تشمل كوبري على النيل بكول 2050 متر، بالإضافة إلى نفق وكوبري الطريق الصحراوي الغربي.