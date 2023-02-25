«الطرق والكباري» تكشف التفاصيل الكاملة لمحور الفشن ببني سويف «صور»

تقدمت معدلات تنفيذ محور الفشن أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، الذي يعتبر أحد محاور التنمية بالصعيد الجاري تنفيذها في محافظة بني سويف، ويتوسط محوري بني سويف شمالاً ومحور بني سويف مزار جنوباً ويخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للطرق والكباري لتطوير كافة المحاور في جميع المحافظات.

أهداف محور الفشن

كشف تقرير رسمي حصلت عليه «الوطن»، من هيئة الطرق والكباري، عن أهدف محور الفشن ببني سويف، إذ يستهدف المحور تحقيق أهداف التنمية المختلفة بمحافظة بني سويف وربط المحاور المرورية الطويلة وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كيلومترا طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

البيانات الكاملة لمحور الفشن ببني سويف

يتضمن التقرير أبرز البيانات الخاصة بمحور الفشن ببني سويف، ويبلغ طول المحور 27 كيلومترا وعرضه 22 متراً بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويتضمن المحور 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتشمل 19 كوبري منها 5 رئيسية.

الكباري التي يشملها محور الفشن هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة – أسوان الزراعي الغربي وكوبري بحر يوسف وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي بجانب 5 أنفاق على مدقات زراعية.