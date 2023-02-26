انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم في محافظات مصر.. انخفاض بقيمة 15 جنيها

يتجه المواطنون بمحافظات مصر للبحث عن المعارض التي توفرها الدولة بأرخص الأسعار؛ إذ تراجع سعر كرتونة البيض اليوم في منافذها بتخفيضات 15 جنيها للكرتونة، مقارنة بالمحلات التجارية والهايبرات، لذا تستعرض جريدة «الوطن» أسعار البيض اليوم داخل منافذ بيع «أهلا رمضان»، وكلنا واحد ومنافذ بيع الإصلاح الزراعي في محافظات مصر المختلفة.

وأعلن محمد أمين، أمين مخازن بالجمعية الزراعية في محافظة الشرقية، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك تخفيضات هائلة شهدتها منافذ بيع الجمعيات الزراعية؛ إذ صدرت تعليمات بتخفيض أسعار البيض اليوم لـ بيعه للمستهلك بـ110 جنيهات بدلًا من 125 للطبق الواحد، بفارق تخفيضات وصلت إلى 15 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأبيض في منافذ الزراعة

وقال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ«الوطن»، إن طرح المنتجات في المنافذ بأسعار مخفضة يجبر التاجر على خفض الأسعار، كما أن هناك تعليمات بضرورة طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهلهم، وتستعد منافذ الوزارة بالمحافظات خلال أيام لإطلاق أكبر تخفيضات للسلع خلال الأيام المقبلة قبل شهر رمضان الكريم، بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم بمنافذ وزارة الزراعة في المحافظات

وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 110 جنيهات، بدلًا من 125.75 جنيه.

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 102.75 جنيه، بدلًا من 111.75 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 105.75 جنيه، بدلًا من 115.75 جنيه.

أسعار طبق البيض في منفذ أهلًا رمضان بالوادي الجديد

سعر طبق بيض أبيض 113 جنيهًا.

سعر طبق بيض أحمر 115 جنيهًا.

سعر طبق بيض بلدي 120 جنيهًا.

أسعار طبق البيض في منفذ أهلًا رمضان في محافظة السويس

سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 118- 125 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر بين 113 - 115 جنيهًا

البيض الأبيض من 110 - 113 جنيهًا