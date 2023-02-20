سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات اليوم.. الساسو بـ16 جنيها

سجل سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات استقرارا للبعض منها، بينما سجلت أسعار الكتاكيت تراجعا لليوم الثالث على التوالي، وتقدم «الوطن»، خدمة عرض الأسعار لسعر كرتونة البيض الكتاكيت داخل الأسواق الحرة بمحافظات مصر اليوم الإثنين.

سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ لـ«الوطن» أن سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات قد شهد عمليات بيع علي نطاق واسع للبيض الأحمر، إذ سجلت أسعارها التالي:

- استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 107 جنيهات.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جنيهات.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 114 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين بالمحافظات

وأشار يحيى إلى أن سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات سجلت حركة بيع واسعة للكتكوت «ساسو».

- استقر سعر الكتكوت الأبيض ما بين 23.5 حتى 26 جنيها.

- سجل سعر الكتكوت «ساسو» ما بين 15:85 حتى 17 جنيها.

- استقر سعر الكتكوت البلدي عند 6:75 جنيه.

- سجل سعر كتكوت روزي 8:65 جنيه.