سعر كرتونة البيض اليوم في منافذ وزارة الزراعة والأسواق التجارية

البيض من الوجبات المهمة والرئيسية على مائدة الأسر المصرية، خاصة في وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المدرسة أو العمل، وترصد السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كما يلي.

سعر البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة نحو 95 جنيها.

- سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة بـ90 جنيها في منافذ وزارة الزراعة.

- سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، يتراوح 90 و95 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان نحو 95 جنيها، والبيض الأبيض بـ90 جنيها.

أسعار البيض اليوم في المحلات التجارية

- سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحلات بين 98 و100 جنيه.

- سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحلات بين 100 و105 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 105 و110 جنيهات.