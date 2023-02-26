 محافظ الشرقية يفتتح مركز طبي النحال بعد تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال تطوير وتجديد مركز طبي النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، تنفيذا لتوجيهات المحافظ ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوربي، بمنحه مفوضه إلى بنك الاستثمار الأوربي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة مالية قدرها 3 ملايين جنية، للمساهمة في تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة للمرضي والمترددين عليه.

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد محافظ الشرقية أن مشروعات القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والمنفذة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المركز الطبي بالنحال يقدم الخدمات الصحية المختلفة، منها المبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وخدمات كبار السن، وغيرها، هذا بجانب خدمات الرعاية الأولية من التطعيمات الروتينية للأطفال، ورعاية الحوامل، وعيادات خارجية وخدمة الأخصائي للأطفال، وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومنفذ للألبان المدعمة للأطفال، بالإضافة إلي تسجيل المواليد الجدد، وتسجيل الوفيات، وغيرها من الخدمات الوقائية.

وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر للقيادة السياسية، ووزير الصحة، ومحافظ الشرقية، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مثمنا الدور الذي تؤديه مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، لتحقيق حياه أفضل للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد العيادات الخارجية لمستشفى الرمد

وفي نهاية الافتتاح، تفقد محافظ الشرقية، يرافقه وكيل الوزارة، العيادات الخارجية لمستشفى الرمد الموجودة في المركز الطبي، والتي منها عيادة الليزر، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الخارجي.

يأتي ذلك بعد نقل هذه العيادات لمركز النحال بصفة مؤقتة، نظرا لحدوث شروخ بالمبنى الرئيسي في مستشفى الرمد، والاتفاق على تقديم الخدمة بمركز النحال، ومستشفي الزقازيق العام، مع إرسال لجنة استشارية من كلية الهندسة جامعة الزقازيق، لتحديد حالة مبنى الرمد، ومدي احتياجه للترميم من عدمه، وذلك لحين الانتهاء من المبني الجديد بالمستشفى، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، ويبلغ تكلفته الإنشائية حوالي 100 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات، وفقا لتوجيهات محافظ الشرقية، بدأ في إحلال وتجديد مكتب صحة ثان الزقازيق، بتكلفة تقديرية 1.5 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الوقائية، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة مركز متخصص للأسنان بمستشفى الزقازيق العام، بتكلفة تقديرية أخرى 1.5 مليون جنيه.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ، ومراد رأفت، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي، الخبير الوطني للمحافظة، وعلي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري، رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي ثان.