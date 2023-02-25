«الصحة» عن انتشار الهاموش على الطريق الدولي بالإسكندرية: طبيعي مع ارتفاع الحرارة

نفت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، ما تم تداوله عن انتشار أسراب هائلة من حشرة تشبه البعوض على السيارات في محافظة الإسكندرية، وهو الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار الناموس على الطريق الدولي بالإسكندرية والتصاقها بزجاج السيارات، ما يؤدي إلى ضعف الرؤية وتعريض المواطنين وقادة هذه السيارات للخطر.

انتشار الهاموش مع ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحشرة المذكورة هي «الهاموش» التي تنتشر مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة نسبياً خلال تلك الأيام إلا أنه طقس لا يساعد على انتشارها بهذا الحجم الذي يصوره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

رش المناطق المعرضة للهاموش في الإسكندرية بشكل منتظم

واوضحت أن مديرية الصحة تجري رشا منتظما على أماكن انتشار الهاموش الإسكندرية، لافتة إلى أنه لم يتم إخطار المديرية بأي مشكلة أو انتشار تلك الحشرة من أجل التدخل أو فيما يخص الناموس على الطريق الدولي بالإسكندرية، مؤكدة أن الأمر طبيعي ولا توجد ظاهرة غريبة.

قصة الناموس على الطريق الدولي بالإسكندرية

يأتي هذا بعدما تداول رواد مواقع التواصل صورة لإحدى السيارات عالق بها الناموس على الطريق الدولي بالإسكندرية، زعم ناشرها أنها في الإسكندرية وتهاجم الزجاج الأمامي وتحجب الرؤية، كما هاجمت المرايا العاكسة وحجبت عن قائدي السيارات رؤية السيارات المجاورة.