متحدث «الصحة» لـ إيمان الحصري: تكلفة فحص المقبلين على الزواج 220 جنيها للفرد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، قائلًا إنه يوجد 303 مراكز طبية على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل المقبلين على الزواج.

خط ساخن للاستفسار

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء «dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن الوزارة تمتلك خطًا ساخنًا وهو 15335 للاستفسار عن التحاليل أو فحوصات ما قبل الزواج، لافتًا إلى أن نتيجة الفحوصات تظهر بعدها بحد أقصى 14 يومًا.

وأشار إلى أن إجمالي التكلفة لفحص المقبلين على الزواج هي 220 جنيهًا للزوج أو الزوجة، أي أن الزوجين بـ440 جنيهًا، لافتًا إلى أن تكلفة التحاليل وحدها أكبر من ذلك بكثير، لكن الدولة تتحمل الفارق في أسعار التحاليل، والناس يستطيعون معرفة أسعار التحاليل إذا فضلوا إجراءها بالخارج.

عدد مراكز التحليل

وأفاد أن الـ303 مراكز هي فقط المخول لها إجراء هذه التحاليل كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه يتم عمل قاعدة بيانات صحية للمواطن المصري، والشهادات التي تخرج هي شهادات مؤمنة من خلال QR كود