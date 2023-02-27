«عاطف الأشموني» أشهر شخصية جسدها محمد عوض على المسرح.. في ذكرى وفاته

حالة خاصة في عالم الكوميديا، جسدها الفنان محمد عوض في أفلامه السينمائية، أمتعت الجمهور ولم تفشل في إضحاكه ورسم البسمة على وجهه، وتحل اليوم ذكري وفاته التي وافقت يوم الـ27 من فبراير1997، إثر إصابته بمرض السرطان.

قدم الفنان محمد عوض العديد من الأعمال السينمائية الهامة والتي بدأها عام 1960 بفيلم «شجرة العائلة»، وشارك في أكثر من 40 فيلما، منها: «أصعب جواز، الشياطين في إجازة، وأخواته البنات، وأي أي»، بالإضافة إلى 80 مسرحية، من بينها «أصل وصورة» و«مطرب العواطف»، و«العبيط» والتي تسببت في محاصرته بهذا اللقب إلى أن تمكن من محوه في مسرحية أخرى.

مشاركة محمد عوض في مسرحية «جلفدان هانم»

وكانت مسرحية «جلفدان هانم»، سبب شهرته باسم «عاطف الأشموني مؤلف اللجنة البائسة»، ويعتز «عوض» بهذه المسرحية لدرجة أنه سمي ابنه «عاطف»، موضحًا: «سميت ابني عاطف ولكن من غير أشموني، معتز بحرف العين بيني وبين نفسي معتز، فسميت الأولاني عادل والتاني علاء والتالت كان نفسي تبقى بنت وأسميها عبير، لكن جه ولد وسميته عاطف».

وانضم الفنان محمد عوض إلى هذه المسرحية بعد فترة كبيرة توقف خلالها عن العمل، إلى أن تواصل معه الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وأبلغه بأنه يخرج مسرحية جلفدان هانم ويحتاجه معه في دور عاطف الأشموني، وحينما قرأ «عوض» المسرحية لم يعجبه الدور وأبلغه بأنه غير راض عنه لكونه صغير، فوعده «مدبولي» بأنهما سيعملان سويًا من أجل ضبط الدور: «قالي هنضيف له حاجات حلوة وأديك بتتسلى أنا عارف إنك مابتشغلش اليومين دول، فقولت له خلاص ماشي موافق».

واشترك «عوض» مع «مدبولي» فى تكبير الدور، وعمل المكياج، بعد موافقة المؤلف، «عملنا كام حاجة كدا في المسرحية أنا وعبد المنعم ولكن بعد استئذان المؤلف؛ لأن إحنا بتوع مسرح وهو بتاع أدب فمكنش فاهم اللي إحنا بنعمله»، موضحا أن المسرحية نجحت نجاحا كبيرا، وكانت سببا قويا لتفاعل الجمهور مع فريق العمل المسرحي.