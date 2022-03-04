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عوض محمد عوض نقيبًا لمهندسي دمياط

كتب:

عبده عبد الباري
09:16 م | الجمعة 04 مارس 2022
عوض محمد عوض نقيبا لمهندسى دمياط

عوض محمد عوض نقيبا لمهندسى دمياط

فاز المهندس عوض محمد عوض بمنصب نقيب مهندسي دمياط، بعد انتهاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية عمليات فرز الأصوات.

عوض محمد عوض نقيبًا لمهندسي دمياط

وأسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين في دمياط عن فوز المهندس عوض محمد عوض بمنصب نقيب مهندسى دمياط بعد حصوله على  852 صوتًا، من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة البالغة 1744 صوتا، مقابل حصول منافسه المهندس شريف كامل على 841 صوتًا.

وبذلك يكون عوض محمد عوض نقيبا للمهندسين وعضوية كل من: إبراهيم القط، محمد موافى، آية أبو العز، أحمد غانم، أسعد شاكر، طارق رمضان، إياد الشيحة. 

إقبال كثيف على الانتخابات

وأجريت انتخابات نقابة المهندسين بدمياط بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وشهدت مقر لجان الانتخابات توافد عدد كبير من المهندسين لاختيار الممثلين عنهم، حيث بدأت عملية التصويت بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

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بقلم عبده عبد الباري