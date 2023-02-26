عضو بـ«الشيوخ»: جهود الدولة لإعمار سيناء بمثابة عبور جديد نحو التنمية الشاملة

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد معدات إعمار سيناء، مشيرا إلى أنها عكست حجم الجهود التي بذلتها الشركات العاملة في المشروعات بسيناء، لا سيما في ظل الأجواء العصيبة والتحديات، التي تخطتها الدولة المصرية بفضل قيادتها الرشيدة ذات الإصرار على تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها للأفضل لأبناء سيناء، من خلال توفير فرص العمل والخدمات والارتقاء بالأحوال المعيشية والاقتصادية.

دحر الإرهاب الآثم

وأكد عريبي، في بيان له اليوم، أن الجهود التنموية التي قادتها الدولة لإعمار سيناء في السنوات الأخيرة بمثابة عبور جديد نحو التنمية الشاملة، لافتا إلى أن كلمة الرئيس بلورت تحديات دحر الإرهاب الآثم، الذي استهدف النيل من هذه البقعة النفيسة من التراب الوطني، وفي سبيل ذلك سطر أبناء القوات المسلحة والشرطة وأهل سيناء ملاحم وطنية لتحقيق الأمن، ومن ثمّ انطلاق مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية كان نواة فاعلة لتهيئة المناخ لتنشيط الاستثمار، كما بلغ حجم الإنفاق للمشروعات التنموية نحو 610 مليارات جنيه كاستثمارات منفذة وجار تنفيذها في شبه جزيرة سيناء.

تطوير شبكة الطرق المؤدية لسيناء

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن تطوير شبكة الطرق المؤدية لسيناء وتمهيدها يسهم في سهولة الوصول إليها، ما يؤدي لتعزيز السياحة أيضا، فستحدث ربطا كاملا بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكباري لخدمة التنمية والتعمير، موضحا أن ذلك من شأنه المساهمة في جذب المزيد من المواطنين للعمل والاستقرار.

وأكد عضو لجنة القيم، أن التنمية السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب، وتحصين سيناء من فلول التطرف، وهو ما تمضي فيه الدولة بخطى حثيثة.

ومن ناحية أخرى، شدد عريبي على أهمية تواصل جهود تعميق صناعة الوعي والتصدي لمحاولات التزييف، واستقطاب الشباب للتطرف، التي تسعى قوى الشر لزعزعة أمن المجتمع من خلالها، موضحا أن الانتصار في معركة الوعي لا يقل عن الحرب على الإرهاب، موجها التحية والشكر للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء، لما تم تقديمه من تضحيات وانتصارات في سبيل صون الوطن وحماية مقدراته.