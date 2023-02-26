قائد الجيش الثاني الميداني: القضاء على الإرهاب كان ضرورة ملحة

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، إنَّه «بعد إلقاء كلمة مصر بالدورة الرابعة والسبعين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، والتي أوضحت بها للعالم أجمع عدم التركيز فقط على الإرهاب والإرهابيين وما يفعلوه وينفذوه من دمار وتخريب للشعوب والأمم وغض النظر عمن يدعو ويدرب ويمد بالسلاح وتوفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، لمسنا مردود كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنفسنا بميادين القتال، وتأثيرها الواضح على نتائج الأعمال للقوات بمسرح العمليات، وحققت تلك النتائج وأصبحت الحرب بذاكرة التاريخ».

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، خلال كلمة ألقاها «رغم ما تحقق على أرض الواقع في جميع ربوع مصر من مشروعات عملاقة يشهدها العالم شرقه وغربه والتي كانت تسابق الزمن، وعلى قدر ما شهدناه من فكر هؤلاء الإرهابيين وما كانوا يخططون له، لم يكن أبدا مقتصرا على هذه الرقعة من أرض سيناء الحبيبة، بل كان يهدف للتمدد والانتشار بجميع أنحاء مصر ومحيطها الخارجي، فكان القضاء على الإرهاب هدفا استراتيجيا وضرورة ملحة لتحقيق الطموحات والآمال».

وتابع أنَّ رجال الجيش الثاني الميداني وجميع القوات المشاركة بأعمال القتال بذلوا الغالي والنفيس من أجل تحقيق مهمتهم ومازالوا حتى الآن يقومون بتطهير الأرض من بقايا العبوات الناسفة لتأمين حركة التنمية التي نحن بصددها اليوم، وتوفير متطلبات الحياة الطبيعية لأهالي سيناء.

وتقدم قائد الجيش الثاني الميداني، بالشكر والتقدير لأبطال الجيش الثاني الميداني وكل من شارك معهم على ما بذلوه من جهد وما قدموه من دماء، فالمجد للشهداء الأبطال، «عاشت قواتنا المسلحة حصن الوطن والمواطن الدرع والسيف».