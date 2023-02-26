مدير «تعليم الإسكندرية»: تدريب طلاب المناطق البديلة للعشوائيات لتنمية قدراتهم

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد، الدكتور عمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الطلابية وأمين بسيوني مدير عام مكتب الخدمة المدرسية وممثلي الإدارة العامة للتربية الرياضية، وذلك بمجمع مدارس بشاير الخير لافتتاح أسبوع نشاط تحت عنوان «سعادتي في نشاطي».

جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية والعميد محمد حسن المدير التنفيذي لمشروع بشاير الخير ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وعادل حسين مدير عام إدارة غرب ولفيف من القيادات التربوية.

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني والقرآن الكريم وطابور العرض وعروض رياضية وعروض فنية وأغنيات وطنية «سلام على مصر، حياة كريمة، اسلمي يا مصر»، وكذلك ندوات توعية ثقافية عن التدخين والإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كما تضمنت الأنشطة ورش عمل تنمية المهارات الحياتية والتغيرات المناخية وورش عمل تنمية المهارات الثقافية والصحفية.

تعليم الإسكندرية تنظم ندوة عن علاج الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

وقال «أبو زيد»، إنّ الأنشطة التربوية بشتى نوعياتها الثقافية والفنية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية والاجتماعية من شأنها بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في المناطق البديلة للمناطق العشوائية والارتقاء بالإنسان بعد الارتقاء بالبنيان والعمران، ويحرص تعليم الإسكندرية على تنظيم العديد من ندوات وبرامج التوعية السلوكية الشاملة والتوعية بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية بالمناطق البديلة للمناطق العشوائية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الشخصية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.