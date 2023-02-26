خالد ميري: طفرة في الخدمات للصحفيين وذويهم لأول مرة بمقر النقابة قريبا

أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن مخاطبة عدد من الوزارات لتقديم خدماتها لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخ النقابة، وهو ما يمثل طفرة في نوعية الخدمات التي كثيرا ما طالب بها أعضاء الجمعية العمومية على مدار السنوات الماضية.

وقال «ميري»، إن المخاطبات جاءت لتيسير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وذويهم في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية ومنها الجهات الشرطية.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الأخبار، في تصريحات صحفية، أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا في تيسير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بصفة عامة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بصفة خاصة، كما أن الوزارة أبدت موافقتها المبدئية على الطلبات المقدمة منه لخدمة الصحفيين حيث يتم حاليا فحص الطلبات تمهيدًا لأخذ الموافقة النهائية.

استخراج جوازات السفر من خلال النقابة

وأشار إلى أنه سيعلن عن الخدمات فور الموافقة النهائية عليها على غرار استخراج جوازات السفر من خلال النقابة، لافتًا إلى أن الخدمات ستمثل طفرة ونقلة نوعية لأول مرة داخل النقابة وتوفر على الزملاء مشقة الذهاب للمنشآت الحكومية.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، نجح خلال الدورة الماضية لعضويته في مجلس نقابة الصحفيين في الحصول على موافقة وزارة الداخلية على استخراج جوازات السفر الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، من خلال النقابة دون رسوم إضافية وتم التطبيق فور انتهاء الانتخابات لعام 2019.