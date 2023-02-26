تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل لرفع الوعي الصحي للعاملين

وجهت وزارة النقل والمواصلات، بتفعيل وحدة تكافؤ الفرص، وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعي الصحي وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة.

وأكد تقرير للوزارة، أن المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجّه بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمحطة مترو الخلفاوي في الخط الثاني؛ إذ جرى استقبال ما يزيد على 85 من السيدات والآنسات العاملات والعاملين بشركة المترو وهيئة السكة الحديد وشركة الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية المشاركين للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية عن الشائعات الخاطئة وتصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين خلال الحمل.

إلقاء المحاضرات التوعوية

ونوه بأنه سبق وتم التعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة والقائمين على برنامج الصحة الإنجابية بوزارة الصحة، وجرى تقديم ورشة عمل عن الصحة الإنجابية وإلقاء محاضرات على مجموعة من العاملات بوزارة النقل؛ 30 عاملة عن الهيئات والشركات التابعة بهدف رفع الوعي بصحة المرأة بوجه عام والصحة الإنجابية بوجه خاص وإعداد فريق عمل من وزارة النقل يكون لديه القدرة على إلقاء هذه المحاضرات التوعوية على كل الجهات التابعة لوزارة النقل.

وأكد أنه جرى اختيار نخبة منتقاة من العاملات وعددهم 7 موظفات لتوصيل الرسائل التوعية بالصحة الإنجابية على الهيئات والشركات التابعة، وجرى تركيز التدريب تحت إشراف الطبيبة فيروز سليم من شركة المركز الطبي، رئيسة قسم النساء والولادة، وناقش المحاضرون عدة موضوعات؛ أهمها لماذا تنظيم الأسرة والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة وشرح أهم الشائعات المتداولة بشأن تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة ونظام وأدوات المتابعة المستمرة.

خطة مستقبلية لتنظيم ندوات توعوية خاصة بصحة المرأة

كما أشرفت على شرح المادة العلمية الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد لنشر الوعي الصحي للمرأة، ومثل هذه الحملات التوعوية تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل، وهناك خطة مستقبلية لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، ويهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص، وذلك بتقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.