رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة: الزيادة السكانية العائق الأساسي للتنمية

كتب:

منى السعيد
11:39 ص | الأربعاء 01 فبراير 2023
خلال برنامج مساء الخير عبر قناة مي سات

خلال برنامج مساء الخير عبر قناة مي سات

قالت هبة عبدالقادر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، في مداخلة تلفزيونية، تعليقًا على استعراض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لبرنامج الحوافز الإيجابية للوصول لمعدلات إنجاب أقل، إن تنمية المجتمع المصري هي هدف لجميع المؤسسات الأهلية العاملة بالمجتمع المصري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الخير»، من تقديم إيهاب صبحي، والمذاع عبر قناة مي سات القبطية.

هبة عبدالقادر: الزيادة السكانية عائق أمام التنمية

وأضافت أن العائق الأساسي أمام تمكين أو تنمية الأسرة هي الزيادة السكانية، التي تؤثر على القطاعات المختلفة، ومنها الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية للتنمية، وكان يجب أن يكون الاتجاه نحو تقنين عمليات الإنجاب في الأسرة.

وشددت رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، على أن الحوافز الإيجابية هي الداعم لتنفيذ، لافتة إلى أنها سياسة جديدة، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس قدرات الحكومة في التعامل مع معوقات التنمية.

واعتبرت أن التحفيز الذي يمكن أن يقدم للأسرة من خلال الحصول على خدمات التعليم والخدمات المدفوعة في المجالات المختلفة سيكون تأثيرها أكبر؛ إذ حيث أن تلك الخدمات تثقل الأسرة المصرية.

اقرأ المزيد:

فضائية «مي سات» تستعرض تقريرا عن تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب

عضو اللجنة الاقتصادية لقناة مي سات القبطية: العالم يعاني من الركود والتضخم

مذيعة مي سات: «ما ينفعش نقارن حياتنا باللي بنشوفه على السوشيال ميديا»

«مي سات» القبطية: قرار منح 350 جنيها معاشا للطفل يؤكد اهتمام الدولة بهم

مذيعة «مي سات» القبطية: قرار الحكومة بوقف المشروعات الكبرى حكيم

الكنيسة تعيد إذاعة برنامج الأنبا زوسيما على "مي سات" بعد إيقافه 4 أشهر
بقلم منى السعيد