رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة: الزيادة السكانية العائق الأساسي للتنمية

قالت هبة عبدالقادر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، في مداخلة تلفزيونية، تعليقًا على استعراض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لبرنامج الحوافز الإيجابية للوصول لمعدلات إنجاب أقل، إن تنمية المجتمع المصري هي هدف لجميع المؤسسات الأهلية العاملة بالمجتمع المصري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الخير»، من تقديم إيهاب صبحي، والمذاع عبر قناة مي سات القبطية.

هبة عبدالقادر: الزيادة السكانية عائق أمام التنمية

وأضافت أن العائق الأساسي أمام تمكين أو تنمية الأسرة هي الزيادة السكانية، التي تؤثر على القطاعات المختلفة، ومنها الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية للتنمية، وكان يجب أن يكون الاتجاه نحو تقنين عمليات الإنجاب في الأسرة.

وشددت رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، على أن الحوافز الإيجابية هي الداعم لتنفيذ، لافتة إلى أنها سياسة جديدة، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس قدرات الحكومة في التعامل مع معوقات التنمية.

واعتبرت أن التحفيز الذي يمكن أن يقدم للأسرة من خلال الحصول على خدمات التعليم والخدمات المدفوعة في المجالات المختلفة سيكون تأثيرها أكبر؛ إذ حيث أن تلك الخدمات تثقل الأسرة المصرية.