متحدث «الصحة» يقدم نصائح مهمة للمقبلين على الزواج قبل إجراء التحاليل

قدم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والتعليمات للمقبلين على تحاليل الزواج في مصر 2023، مؤكدا أنه لا بد من تجنب تناول الطعام أو المشروبات التي تتضمن الكافيين، وعدم ممارسة التمارين الرياضية قبل التحاليل.

مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على أخذ قسط كاف من النوم، وإخبار الطبيب المخصص لإجراء التحاليل بوجود أي مشكلات صحية، وارتداء الملابس السهلة التي تساعد في إجراء التحاليل الخاصة بالمقبلين على الزواج، وتجنب فترة الدورة الشهرية.

تحاليل الزواج في مصر

وأوضح أن التحاليل الطبية الخاصة بالزواج تجري داخل 303 وحدة صحية موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا الى أن التحاليل تستغرق ما يقرب من ساعة فقط، ويمكن معرفة الوحدات الصحية من خلال الخط الساخن 15335، أو من خلال موقع 100 مليون صحة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائح تحاليل الزواج داخل مبادرة الرئيس لفحص المقبولين على الزواج سرية لكل طرف على حدا، ويجرى استلام النتائج في غضون 14 يوما فقط، وعلى المقبلين على الزواج إجراء كل الفحوصات قبل الزواج بـ3 أسابيع للانتهاء منها كاملة.

وأوضح أنه يمكن عمل تحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج كل طرف بمفرده أو داخل وحدات صحية مختلفة، لافتا إلى أن النتائج سرية وتناقش أيضا بشكل سري، وهناك فريق طبي كامل لتقديم المشورة الصحية المختلفة للمواطنين بشأن المبادرة وأهميتها.