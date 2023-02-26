حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة إطارات السيارات في الجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين في قضية سرقة إطارات السيارات بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة إطارات السيارات وبيعها

وكشفت التحقيقات، أن التشكل العصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمنطقة العجوزة بالجيزة، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة إطارات السيارات وبيعها لعميلهما سيء النية.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترافا بحيازتهما 4 جنوط سيارات بإطاراتها مختلفة الأشكال، ومجموعة من الأدوات، متحصلة من نشاطهما الاجرامي، كما أقروا بارتكابهما عدد 4 وقائع سرقات بمناطق «العمرانية، والطالبية، والأهرام».

العقوبة القانونية

من جانبه، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، أن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.