حبس شخصين بتهمة سرقة نفق مشاة كلية الزراعة بالقليوبية 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة نفق مشاة كلية الزراعة بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين؛ الأول يدعى كريم، 33 سنة، عاطل، والثاني يدعي أدهم، 18 سنة، عاطل، ويقيمان بمنطقة شبرا البلد في القليوبية، قاما بسرقة 3 ألواح صاج خاصة بتثبيت الإنارة بنفق كلية الزراعة في شبرا الخيمة.

ضبط المتهمين

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بقيام شخصين بالاستيلاء على ألواح صاج من داخل نفق كلية الزراعة المجاورة لشركة الكهرباء بشبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

وعن الموقف القانوني، قال المحامي محمود عبدالله، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأوضح أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.