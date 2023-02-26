القبض على «عصابة سرقة إطارات السيارات» في العجوزة

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما (4 جنوط سيارات بإطاراتها مختلفة الأشكال، ومجموعة من الأدوات).

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة وقيامهما بارتكاب 4 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة (العمرانية، والطالبية، والأهرام) وتصريفهما متحصلات نشاطهما الإجرامي لدى (عميلهما سيء النية - مقيم بالجيزة)، وتمّ ضبطه وكذا ضبط المسروقات، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.