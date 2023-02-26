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«الداخلية» تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
11:31 ص | الأحد 26 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2070 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وضبط 13770 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 588 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

وجرى ضبط 105مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).

 

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