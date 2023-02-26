«اليونسيف»: قرابة 26 ألف مهاجر لقوا مصرعهم في البحر المتوسط منذ 2014

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنه منذ عام 2014، لقى ما يقرب من 26 ألف شخص مصرعهم خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

120 شخصا مهاجرا لقوا مصرعهم خلال 2023

من جهته، نشر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، أندريا إياكوميني، اليوم، بيانات أظهرت أن 25 ألف و800 مهاجرا لقوا حتفهم منذ عام 2014 وحتى اليوم، وهم يحاولون عبور المتوسط، بينهم 120 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال العام الحالي.

وقال «إياكوميني» إن هناك العديد من الأطفال من بين الضحايا، في إشارة إلى أن هذه البيانات أقل من البيانات الحقيقية، لأننا نعتمد فقط الوفيات المؤكدة أو الجثث المكتشفة.

مصرع 45 مهاجرا في جنوب إيطاليا

ووفقا لأحدث البيانات، لقي ما لا يقل عن 45 مهاجرا حتفهم، بينهم أطفال ونساء، بسبب تحطم قارب صغير كان يقل ما بين 180 إلى 250 شخصا إلى قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا، صباح اليوم الأحد، في حين جرى إنقاذ 80 آخرين.

وأعلن خفر السواحل والشرطة الإيطالية، في وقت سابق من اليوم، أن 43 شخصا لقوا مصرعهم، بينما نجا 80 آخرين، عندما اصطدم قارب يقل مهاجرين بالصخور، قرب ساحل بجنوب إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في إشارة إلى أنه جاري البحث عن آخرين.