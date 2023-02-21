«الدفاع البريطانية»: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بأوكرانيا لـ20 ألفا بين مصاب وقتيل

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي يومي بشأن الوضع في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأنّ تزايد الأضرار على المرافق الطبية والتعليمية واستمرار الخسائر في صفوف المدنيين، ناتج عن قصف روسيا العشوائي باستخدام المدفعية والأنظمة الأخرى.

إجمالي الخسائر البشرية في أوكرانيا

وذكرت الوزارة، عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أنّه اعتبارا من 13 فبراير 2023، بلغ إجمالي الخسائر البشرية بحسب تسجيلات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 18 ألفا و955 ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، بينهم 7 آلاف و199 قتيلا و11 ألفا و 756 مصابا، فيما تم تسجيل 697 ضحية مدنية في يناير 2023.

وأشارت البيانات الواردة في يناير 2023 إلى أنّ العنف استمر على طول خط المواجهة بطول 1200 كيلومتر لكنه تركز بشكل أساسي في ولايات دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا.