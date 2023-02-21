الأمم المتحدة: أكثر من 8 آلاف مدني قتلوا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنّ أكثر من 8 آلاف مدني لقوا حتفهم، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، في 24 فبراير 2022، والتي تقرب من عامها الأول، وفقا لشبكة «العربية نت».

توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا

من جانبها، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أنّ أكثر من 8 آلاف مدني قتلوا منذ بداية الأزمة، في إشارة إلى أنّ نحو 90% من الضحايا لقوا مصرعهم بسبب الأسلحة المتفجرة.

وتوقعت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، التي لديها عشرات المراقبين في البلاد، ارتفاع حصيلة القتلى، وقالت إنّ الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، مضيفة أنّ عملية التحقق لا تزال جارية.

الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية

وتأتي الحصيلة قبل أيام من الذكرى الأولى لبدء الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، واستهدفت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمتي الغذاء والطاقة العالمية.