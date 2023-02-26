الأوقاف تحذر أئمة المساجد من جمع تبرعات نقدية أو عينية دون الحصول على إذن

أصدرت وزارة الأوقاف تحذيرا مهما، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية بجميع القطاعات سواء كانت في المجال الدعوي أو الإداري، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م بحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد.

وأكدت أنه يحظر حظرًا تامًّا على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف الدخول في أي عملية جمع مال أو أشياء عينية أو تلقيها من أي متبرع سواء بالمساجد أو عبر مواقع التواصل أو خلافه حظرًا قاطعًا.

الحصول على إذن كتابي مسبق

كما يحظر على أي منهم جمع أية تبرعات لصالح أي جهة على الإطلاق سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل أو غيرها حتى لو كانت هذه الجهة تحمل ترخيصًا بجمع المال، دون الحصول على إذن كتابي مسبق معتمد رسميًّا من رئيس القطاع الديني ومرسل صورة رسمية منه للمديرية.

وأوضحت الأوقاف أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية، مع تكليف جميع أجهزة التفتيش بالوزارة والمديريات الإقليمية وجميع مديري المديريات والإدارات برفع مذكرة بأي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف لإعمال شئونه تجاه المخالفة.