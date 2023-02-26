«تعمير سيناء».. عبور جديد

لعقود كثيرة، متصلة ومنقطعة على مر التاريخ، كانت سيناء شاهداً فى معركة الصمود، ورمزاً للكرامة المصرية التى لا تفرط فى حبة رمل واحدة، تتضافر دوماً جهود أبنائها من القوات المسلحة والشرطة والقبائل والأهالى، يبذلون الدماء العزيزة مرة لاستعادة كل شبر من الأراضى، وأخرى فى مواجهة التطرف والإرهاب، الذى سعى لإحكام أذرعه على شبه الجزيرة محاولاً انتزاعها من قبضة الوطن، غير أن يقظة الأبناء وبسالتهم، وروح التضحية والفداء، كانت حائط الصد، والحصن المنيع، الذى كتب كلمة النهاية لكل تلك المحاولات للنيل من سيناء وتقويض الوطن وأمنه واستقراره.

وكما كانت سيناء عنواناً للصمود والمواجهة، تحولت فى «الجمهورية الجديدة» إلى عبور جديد، ومسرح لمعركة أخرى، ولكنها هذه المرة معركة للبناء والتعمير، لتعود الدولة من جديد إلى ضخ التنمية فى شرايين أرض الفيروز، بعد عقود من النسيان، وليأذن الرئيس عبدالفتاح السيسى بحشد الجهود وتكاملها، لتوسيع التنمية الشاملة فى تلك الرقعة العزيزة على كل مصرى وعربى، ويستعرض فى احتفالية كبيرة، أمس، اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لإعمار سيناء.