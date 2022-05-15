المتحدث العسكري: نستصلح نصف مليون فدان في شبه جزيرة سيناء

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تعمل في مشروعات الاستصلاح الزراعي، إذ تستصلح نصف مليون فدان في شبه جزيرة سيناء، وهذا يستلزم معه إقامة مشروعات تُخدم على مشروع الاستصلاح، مثل مشروعات المياه، فضلًا عن إنشاء المدارس والمعاهد، إضافة إلى جامعة الملك سلمان.

جهود القوات المسلحة في مجال الرعاية الطبية والصحية

وأضاف «غريب»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في مجال الرعاية الصحية، تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية بإجمالي 14 مستشفى، و16 وحدة صحية جميعها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، موضحًا أن تلك المشروعات تؤكد أن استراتيجيتنا في مكافحة الإرهاب يكون فيها التنمية شيء مهم للغاية، ومحور مهم جدًا، ولن يتحقق إلا بتحقيق الأمن والاستقرار.

جهود القوات المسلحة في مبادرة حياة كريمة

وتابع المتحدث العسكري للقوات المسلحة: «مش هنسى إن إحنا نضيف إلى كل ده المساهمة الإيجابية للقوات المسلحة في مبادرة حياة كريمة، والعمل في 10 محافظات، 27 مركزا، 184 قرية، و745 قرية فرعية، ومعاهم توابع 5200 تابع بإجمالي 5207 مشروعات، ده بشكل عام جهود القوات المسلحة في التنمية الشاملة».