«مجاهدي سيناء»: أرض الفيروز لم تشهد تنمية حقيقية إلا في عهد السيسي

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إنه حارب ضد الاحتلال وحارب ضد الإرهاب أيضًا، موضحًا أنه عند مقاومة الاحتلال كان العدو واضحًا، ولكن في المعارك ضد الإرهاب فإن العدو ليس واضحًا والأمر يحتاج إلى وقت وهذا من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء.

وقال «جهامة» في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، مساء الجمعة، إن بعد 5 يونيو 1967 لم يتواجد في سيناء إلا أهالي سيناء «أرض الفيروز» ورجال القوات المسلحة والمخابرات الحربية، وجرى تأسيس منظمة سيناء العربية وانضم لها 757 بطلًا ساهموا في الحرب ضد الاحتلال، وتحولت فيما بعد إلى «جمعية مجاهدي سيناء»، ولا يُسمح بالانضمام لها إلا للحاصلين على نوط الامتياز من رئيس الجمهورية.

التنمية في عهد السيسي

وأضاف «جهامة» أنه بعد حرب أكتوبر بدأت التنمية في سيناء، ولكنها لم ترتقي إلى مستوى التنمية الشاملة، ولم تكن هناك تنمية حقيقية إلا بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وإنفاق ما يقرب من 700 مليار جنيه على مشاريع التنمية، خاصة أن الإرهاب بدأت شمسه في الغروب، بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة والأهالي للفظ قوى الشر.

وتابع «جهامة»، أن الدولة مشكورة الآن أعادت أبناء سيناء الذين تركوها بسبب العمليات إلى أماكنهم مرة أخرى، وهذا أفضل رد على المشككين في القيادة السياسية والذين يزعمون أنه سيتم اقتطاع جزء من أراضي سيناء.

القضاء على الإرهاب في سيناء

وأشار رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إلى أن الرئيس أنشأ الأنفاق التي تربط سيناء بباقي أجزاء الوطن، وهذه الأنفاق أدت إلى سيولة مرورية، ويمكن من خلالها الوصول إلى سيناء في ربع ساعة فقط، مشددًا على أن أبناء سيناء يتعاونون مع القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب الذي انتهى من سيناء ما عدا بعض الجيوب الصغيرة التي سيُقضى عليها خلال الفترة المقبلة.