عاجل.. صرف مكافأة جهود غير عادية للعاملين بـ«الأوقاف» بمناسبة شهر رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تقرر صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين بمديريات الأوقاف والديوان العام وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.

وأشار وزير الأوقاف، في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم صرفها مع بداية الشهر الكريم، نظرًا لما يبذله العاملون بالأوقاف من جهود غير عادية في صيانة وفرش ونظافة المساجد، والإعداد لأنشطة الشهر الكريم من تراويح وتهجد واعتكاف وأنشطة دعوية و ملتقيات فكرية للعلماء والأئمة والواعظات ومقارئ للقرآن الكريم، فتقديرًا لهذه الجهود ودعمًا لجميع العاملين بالوزارة.