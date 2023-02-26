الفنانة نشوى مصطفى: «منى زكي ممثلة مهمة وقوة مصر الناعمة»

أشادت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بالفنانة منى زكي، والتي تطل علينا خلال شهر رمضان من خلال مسلسل «تحت الوصاية».

ونشرت البوستر الدعائي للمسلسل، وعلقت علية قائلة:«ممثلة مصرية مهمة وكبيرة ومستنية أشوف مسلسل عظيم يامنى ربنا يوفقك، قوة مصر الناعمة».

مسلسل منى زكي «تحت الوصاية»

وتشارك منى زكي خلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «تحت الوصاية» والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب منى زكي، أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

و ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة، تجسد منى زكي خلال الأحداث دور أرملة تضطرها الظروف إلى النزول للعمل بسبب أبنائها فتتنكر، في زي رجل وتعمل في مجال الصيد.