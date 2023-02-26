أسراب من الطيور تغزو المكسيك.. وتفسيرات تشير إلى حدوث زلازل وخلل بيئي

الآلاف من الطيور تنتشر في شوارع المكسيك، ما أثار حالة من الدهشة لسكان الشوارع ذاتها، أصبحوا يتساءلون عن سبب انتشار هذه الطيور بالكم الهائل المنتشر في شوارع المكسيك، وتداول البعض منهم عدة أسباب عن غزو هذه الطيور بالطريقة المدهشة التي أتت بها.

أسراب من الطيور تغزو المكسيك

فيديو وبعض الصور ترصد تجمعات هائلة لآلاف الطيور في شوارع المكسيك، تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد «تويتر»، ما أصاب سكان المكسيك والدول الأخرى بالدهشة والغرابة من هذا الغزو والكم الكبير من انتشار الطيور في الشوارع المختلفة، فضلا عن معرفتهم للأسباب المتنوعة عن تفسير هذه الظاهرة، وفق ما نُشر في موقع «سكاي نيوز».

In Mexico, birds have started to congregate in the streets.



The main theory behind this is that the birds sense an environmental crisis is coming. pic.twitter.com/GAkoUB4ajx — nikola 3 (@ronin19217435) February 21, 2023

وتداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تفسيرات مختلفة عن هذه الظاهرة وسبب غزو تجمعات الطيور للشوارع، وعلق البعض منهم إن الفيديو يعتبر مؤشرا على كارثة قادمة كزلزال مثلا، وذلك لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.

تفسير ظهور هذه الكمية من الطيور في المكسيك

بينما أرجع آخرون أن تلك الظاهرة الغريبة، يمكن أن تعود إلى هرب الطيور من إحدى المناطق التي حدث فيها خلل بيئي كبيرة أو كارثة مناخية، أما فريق آخر اعتبر هذا التجمع الكبير للطيور، مؤشرا على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، وذلك نظرا لمشاهدة الكثيرين تدفقا كبيرا للطيور إلى المكسيك مؤخرا.

أما التفسير العلمي إلى هذه الظاهرة، حسب التقارير المحلية التي أشارت إلى أن التفسير العلمي الوحيد لهذا الظهور الكبير للطيور، يرجع إلى أن هذه الشهور تمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.