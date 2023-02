أسراب من الطيور تغزو المكسيك.. وتفسيرات تشير إلى حدوث زلازل وخلل بيئي

الآلاف من الطيور تنتشر في شوارع المكسيك، ما أثار حالة من الدهشة لسكان الشوارع ذاتها، أصبحوا يتساءلون عن سبب انتشار هذه الطيور بالكم الهائل المنتشر في شوارع المكسيك، وتداول البعض منهم عدة أسباب عن غزو هذه الطيور بالطريقة المدهشة التي أتت بها.

فيديو وبعض الصور ترصد تجمعات هائلة لآلاف الطيور في شوارع المكسيك، تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد «تويتر»، ما أصاب سكان المكسيك والدول الأخرى بالدهشة والغرابة من هذا الغزو والكم الكبير من انتشار الطيور في الشوارع المختلفة، فضلا عن معرفتهم للأسباب المتنوعة عن تفسير هذه الظاهرة، وفق ما نُشر في موقع «سكاي نيوز».

In Mexico, birds have started to congregate in the streets.



The main theory behind this is that the birds sense an environmental crisis is coming. pic.twitter.com/GAkoUB4ajx