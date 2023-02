تفاصيل زلزال الهند اليوم.. بلغت قوته 4.3 درجة

تتوالى الهزات الارتدادية في المنطقة، منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي وقع يوم 6 فبراير الجاري، مخلفا أكثر من 51 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب في تركيا وسوريا، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وظهر اليوم الأحد، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة «راجكوت»، في ولاية «جوجارات» الواقعة في شمال غرب الهند، بحسبما أفادت قناة «إن دي تي في» الهندية، نقلا عن المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند.

وتستعرض السطور التالية معلومات عن زلزال الهند اليوم، وفقا لموقع «India Today» الهندي، كالتالي:

-زلزال بقوة 4.3 درجة ضرب الهند، بعد ظهر اليوم الأحد.

-وقع على بُعد 270 كيلومترا من مقاطعة «راجكوت» في ولاية «جوجارات» الواقعة في شمال غرب الهند.

-وقع في الساعة 3:21 مساء بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 10 كيلومترات.

-لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

-زلزال اليوم هو الثالث الذي تشهده الهند خلال الشهر الجاري.

-في 17 فبراير 2023، ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة منطقة «كاترا» فى ولاية «جامو وكشمير» الواقعة في شمال الهند.

-في 12 فبراير 2023، ضرب زلزال بقوة 4 درجات مدينة «ناجوان» في ولاية «أسام» الواقعة في شمال شرق الهند.

