«القومي لذوي الإعاقة»: ذوو الهمم أكثر تعرضا لأخطار الكوارث والأوبئة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إن الدولة تولي اهتمام كبيرًا بفئة الأشخاص ذوي الهمم، مضيفة أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018 تناول كل مناحي الحياة الخاصة بتلك الفئة من أجل تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب احترامهم، مشيرة إلى أهمية التوعية الصحية للكشف المبكر عن تلك الأمراض التي من الممكن أن تعرض الطفل للإصابة بأي نوع من الإعاقات، ويأتي ذلك بهدف تجنب الإصابة والحد من الخطر الذي قد يؤثر على صحة الطفل.

ذوو الإعاقة أكثر تعرضا لأخطار الكوارث

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر الفئات تعرضًا لأخطار الكوارث الطبيعية والأوبئة نظرا لمناعتهم الضعيفة مقارنة بالشخص الطبيعي.

أنشطة توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى أن المجلس القومي قام بعمل أنشطة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم وأهاليهم أثناء وباء فيروس كورونا عن طريق إصدار مطبوعات خاصة بذلك أو توعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.