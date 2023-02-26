«مستقبل وطن» يطلق مبادرة «إحنا معاكي» بالقليوبية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، وضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين؛ إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

مبادرة إحنا معاكي

وفي محافظة القليوبية، أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض الأسرة المصرية لبيع احتياجات الأسرة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينة العبور ضمن مبادرة «إحنا معاكي»، وأيضا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، يشمل المعرض جميع السلع الغذائية والرمضانية «ياميش رمضان»، والأدوات المنزلية، والمفروشات، وجهاز العرائس، وسجاد، وملابس، وأحذية، وغيرها بخصومات وتخفيضات كبيرة للمواطنين.

قافلة طبية

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات الطبية في قرية أسنيت بمركز ومدينة كفر شكر، وتضمنت القافلة تخصصات متعددة منها «أطفال، عظام، باطنة، جراحة عامة، جلدية، أنف وأذن، أسنان»، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية وتقديم العلاج لجميع المرضي بالمجان، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.