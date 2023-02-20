فعاليات مستقبل وطن في القاهرة والجيزة: مساعدات عينية ودعم لذوي الهمم

أنشطة وفعاليات ومبادرات ختلفة يقدمها حزب مستقبل وطن في عدد من المحافظات المختلفة، ضمن الدور المجتمعي للحزب في دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية.

ونظم الحزب في محافظة القاهرة، مسابقة في حفظ القرآن الكريم، وأقام احتفالية كبري لتكريم حفظة كتاب الله بعد ختام المسابقة المقامة في مركز شباب منشية التحرير، بحضور أعضاء هيئة مكتب القسم، وأعضاء مجلس النواب، حيث بدأت المسابقة بعزف السلام الوطني، وتلاوة الأطفال المشاركين ما تيسير من أيات كتاب الله، وفي الختام تم توزيع الجوائز.

مستقبل وطن في القاهرة

وفي مدينة نصر، نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، فعالية لتقديم المساعدات العينية للأسر المحتاجة، والمواد الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة «شتاء دافئ»، بينما في حلوان نظمت أمانة العمال ندوة عن حقوق وواجبات العامل والفصل التعسفي في قانون العمل.

فعاليات مستقبل وطن في الجيزة

أما في محافظة الجيزة، نظمت أمانة مركز أوسيم لحزب مستقبل وطن، سلسلة معارض الأسرة المصرية في نسختها رقم 103 في قرية البراجيل، وذلك وسط إقبال الأهالي على المعروضات التي تأتي فيما تحتاجه المنازل.

ونظمت أمانة قسم الوراق، زيارة إلى مستشفى الوراق المركزي، إذ شهدت الزيارة مناقشات مع مدير المستشفى حول عدة أمور تخص المرضى وزوار المستشفى، والتأكد من جاهزية المستشفى.

ومن ناحية أخرى، وقعت أمانة قسم الهرم، بروتوكول تعاون مشترك مع معمل الأهرام للتحاليل الطبية؛ بهدف توفير نسبة خصم تصل إلى 35% لخدمة أهالي الهرم، بشرط أن يكون الخصم لحاملي كارنية عضوية الحزب، أو عن طريق خطاب موجه من أمانة قسم الهرم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وحفاظا على البيئة، شاركت أمانة مركز البدرشين، في تجريد وتمهيد شوارع قرية أبو رجوان القبلي بالكامل، ورفع المخلفات ضمن خطة أمانة الحزب لتطوير وتجميل جميع قرى المركز، بينما نظمت أمانة قسم الطالبية، احتفالية لذوى الهمم بمركز شباب الصفا، حيث شهدت الاحتفالية توزيع الوجبات والحلوى والهدايا عليهم، وتقديم عديد من الفقرات الفنية والاستعراضات والتواشيح، وكذلك فقرة الاراجوز المفضلة للأطفال.