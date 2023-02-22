«مستقبل وطن» ينظم معرض «أهلا رمضان» في مدينة بدر بأسعار مخفضة

فعاليات وأنشطة خدمية ينظمها حزب مستقبل وطن في عدد من المحافظات للمواطنين، ضمن خطة الحزب في دعم جهود الدولة، فضلا عن حملات خاصة للتواصل مع الأهالي في الشارع المصري ضمن أدوار الحزب في التلاحم والتواجد مع المواطنين.

معرض «أهلا رمضان»

أقام حزب مستقبل وطن، معرض «أهلا رمضان» في مدينة بدر بمحافظة القاهرة؛ والذي تواجد فيه السلع التموينية والغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ ضم المعرض جميع أنواع المنتجات الغذائية «عطارة، ياميش رمضان، بقالة، خضراوات، لحوم، منتجات الألبان، جميع أنواع المكرونة، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات».

المعرض الأكبر في المدن الجديدة شرق القاهرة

وأقيم معرض أهلا رمضان على مساحة 1000 متر مربع إجمالي، مقسمة على عدد 14 «باكية»، لكل تاجر واحدة منهم، وهو ما جعل المعرض في مدينة بدر هو الأكبر من حيث المساحة، فضلا عن عدد «الباكيات» على نطاق المدن الجديدة شرق القاهرة، إذ ضمن المعرض جميع الأنشطة والمنتجات الغذائية العديدة.

ويعد ذلك ضمن الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في إطار دعم جهود الدولة ومؤسساتها، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.