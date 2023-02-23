«مستقبل وطن» ينظم مسابقة لتحفيظ القرآن ويوزع مواد غذائية بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، أمس الأربعاء، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

مساعدات في مدينة نصر

في محافظة القاهرة، وزعت أمانة قسم مدينة نصر 3، عددا كبيرا من المساعدات العينية للمواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين، وأيضا بيع عدد كبير من الدواجن بسعر رمزي، بهدف دعم المواطنين لمحاربة الغلاء.

كما استكملت أمانة المهنيين بالقسم، تنفيذ مبادرة «شتاء دافىء»، لتوزيع عدد كبير من البطاطين خلال الدفعة الثانية، وذلك على الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين والأولى بالرعاية.

وواصلت أمانة قسم المطرية، لليوم الثاني على التوالي، تنظيم القافلة الطبية المجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، وتقديم العلاج للحالات المحتاجة بالمجان، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

دار السلام بلا أمية

كما شاركت أمانة قسم دار السلام، ندوة توعوية تحت عنوان «دار السلام بلا أمية»، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار والحي، ونجحت الأمانة في اختبار 150 دارسا، وأتاحت خدمة الامتحان الفوري للراغبين في الحصول على شهادة اجتياز اختبار محو الأمية من أهالي شياخة الملاءة.

كما وقعت أمانة قسم قصر النيل، بروتوكول تعاون مع إدارة غرب القاهرة التعليمية، من خلال التنسيق مع مدرسة الجزيرة الرسمية التجريبية للغات بالزمالك، لعقد ندوات تثقيفية بها، تحت عنوان «لا للعنف والتطرف والإرهاب».

خصم 30% لأعضاء الحزب

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة مركز أطفيح، تنظيم القافلة الطبية المجانية، في جميع التخصصات، بقرية الكداية، مع تقديم العلاج كذلك بالمجان، وفي نهاية أعمال القافلة جرى تكريم الفربق الطبي بالكامل.

وواصلت أمانة قسم الطالبية، إقامة الملتقى التوظيفي الذي تنفذه أسبوعيًا بمقر الأمانة، بالتعاون مع عديد من شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء القسم، سواء من أصحاب المؤهلات أو بدون مؤهلات، وذلك دون دفع أية رسوم من طالبي فرص العمل.

كما وقعت أمانة قسم الوراق، بروتوكولًا مع أكاديمية نايل سبورت لتقديم خصم لأعضاء الحزب نسبته 30% على العضوية، وكذلك الاشتراك في الألعاب كافة التي تتيحها الأكاديمية، تشجيعًا للشباب والنشء على ممارسة الرياضة، حفاظًا على صحتهم وتجنيبهم طرق السوء.

وفى محافظة قنا، تمكنت أمانة مركز أبو تشت، من توفير ما يزيد عن 10 أطنان من السلع الغذائية والضرورية، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، في قرية الشرقي سمهود، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية؛ إذ جرى طرح 4 أطنان من السكر بسعر 14.5 جنيه للكيلو، و4 أطنان من الأرز بسعر 14.5 جنيه، و2500 زجاجة زيت بسعر 35 جنيهًا، وكميات من الجبن الأبيض بـ8 جنيهات، والتونة بـ17 جنيها، لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

«مستقبل وطن» في جنوب سيناء

وفي محافظة جنوب سيناء، نظمت أمانة مدينة طور سيناء، احتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة المجمع التعليمي، لجهودهم في إثراء وخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الوحدة الحزبية بالطور الجديدة.

وفي القليوبية، نظمت أمانتا الصحة والتعليم بمدينة الخصوص، قافلة طبية مجانية، شاملة عددا من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والاستشارين، وذلك في مجمع عيادات السيدة عائشة الإسلامي، وشملت تخصصات متعددة منها «باطنة، أطفال، مخ وأعصاب، عظام، جلدية، نساء وتوليد، أسنان، علاج طبيعي»، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية بخصم يصل 50%، وتقديم العلاج للحالات المحتاجة بالمجان، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وفى محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة صحية في مدرسة بلاط الإعدادية، عن سوء استخدام المضادات الحيوية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة التعليمية ببلاط.

وفي سياق آخر، نظمت الأمانة أيضا ندوة صحية في مدرسة المستقبل بالزيات، عن الأمراض المرتبطة بالنظافة الشخصية، كما نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية عن «مشكلات الطلاب في العملية التعليمية»، في مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات.

وتهدف الندوة إلى تعريف الفتيات بخصائص ومتطلبات المرحلة، والظواهر والسلوكيات الخاطئة المنتشرة بين الفتيات والشباب في هذه المرحلة، كما تطرقت إلى أهمية التمسك بالقيم الإيجابية، ونبذ السلبية التي طرأت على المجتمع الواحاتي، وكذلك أهمية إعلاء قيم الولاء والانتماء للمجتمع، ونبذ التطرف والغلو في التفكير والاعتقاد، وتدعيم قيم الهوية المصرية الأصيلة.

سلسة معارض لبيع القطع الغذائية

وفي محافظة المنوفية، استكملت أمانة مدينة منوف، إقامة سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، للمواطنين في قرية سنجرج، وشمل المعرض جميع مستلزمات الأسرة المصرية في مقدمتها السلع الغذائية والمفروشات وملابس العيد والأدوات المنزلية.

وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بسبب أسعاره المنخفضة وجودة المعروضات.

وفي سياق آخر، نظمت أمانة المرأة بالمدينة أيضا، ندوة تثقيفية لتوعية سيدات قرية طملاي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وحضر فيها عدد كبير من سيدات قرية دبركي بجانب سيدات طملاي.

وفي محافظة مطروح، واصلت أمانة مركز الحمام، استقبال شكاوى المواطنين، لبحثها ووضع تصور لحلها، وتضمنت شكاوى أهالى قري البنجر، حول قطاع الاتصالات، وأعدت الأمانة مذكرة حول مطالب الأهالي، وجرى رصد المطالب لعرضها على أمانة الحزب بالمحافظة، ووضع حلول فورية لها تلبيتا لمطالب الأهالي بنطاق المركز.

وفى محافظة الإسماعيلية، شاركت أمانة مركز فايد في حملة زراعة وتشجير عدد كبير من الطرق الفرعية والميادين بالوحدة المحلية بقرية فنارة، بالتعاون مع رئاسة مركز، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

مشاركة 150 مدرسة

وفي محافظة الغربية، واصلت أمانة مركز السنطة، لليوم الثالث علي التوالي، توفير عدد من السلع الغذائية المدعمة، وأبرزها منتج الأرز الأبيض الفاخر بالمعرض الدائم بـ14.50 الكيلو.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوة توعوية تحت عنوان «خليك أدها.. لا للانتحار»، داخل فصول مدرسة المحلة الثانوية التجارية الصفا بنات، وتناولت مناقشة أسباب الانتحار وكيفية وطرق العلاج منه ووسائل البعد عنه.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة مركز إهناسيا، احتفالية لتكريم المدارس المشاركة والفائزة بالنسخة الثانية من مسابقة «أوائل الطلبة»، للمراحل التعليمية «ابتدائي، إعدادي، ثانوي»، على مستوى المركز.

وشهدت النسخة الثانية من مسابقة أوائل الطلبة مشاركة 150 مدرسة على مستوى مركز إهناسيا، بواقع 91 ابتدائية و51 إعدادية و8 ثانوية، وفازت مدرسة إهناسيا الإبتدائية المشتركة (1) بالمركز الأول عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة قاي الإعدادية المشتركة بالمركز الأول عن المرحلة الإعدادية، والتي فازت أيضًا على مستوى المحافظة لتنافس على مستوى الجمهورية، كما فازت مدرسة آل حلمي الثانوية المشتركة بقرية المماليك بالمركز الأول على مستوى إدارة إهناسيا التعليمية، عن المرحلة الثانوية، وفي نهاية الحفل، سلم شهادات التقدير والدروع والجوائز المالية للطلاب٨ الفائزين «الأوائل»، ومسؤولي الإدارة التعليمية بإهناسيا من مديري المراحل والموجهين، والمشرفين من الإدارة على المسابقة.

كن قائدا

وفي محافظة البحيرة، أطلقت أمانة مركز إدكو، المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وذلك في المسجد الكبير بقرية 6 أكتوبر، بمشاركة ما يزيد عن 700 متنافس من مختلف الأعمار السنية، الذين شاركوا في جميع مستويات المسابقة الخمس «جزء - ثلاثة أجزاء - ربع القرآن - نصف القرآن - القرآن كاملًا»، وأجريت المسابقة التمهيدية علي مدار 6 ساعات متواصلة، وجرى تقييم جميع المشاركين في المسابقة في المستويات كافة؛ إذ سيجرى تصعيد الفائزين في هذه المسابقة لتصفيات المرحلة التالية التي ستجرى منافساتها داخل المدينة بعد انتهاء جميع المنافسات التمهيدية، هذا وسوف يتم منح جميع المشاركين في المسابقة في المرحلة التمهيدية شهادة تقدير بأسم الحزب.

وفي محافظة أسيوط، عقدت أمانة الشباب بالمحافظة، دورة تدريبية، تحت عنوان «كن قائدا»، وذلك لتأهيل الشباب للمناصب القيادية والعمل بروح الفريق لرفع كفاءة شباب الحزب بمنهج علمي منظم بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة وشباب الحزب، كما نظمت أمانة مركز القوصية، ندوة تثقيفية، عن تيسير الزواج والحد من المهور، وذلك في مقر الأمانة، وتناولت المحاضرة، فوائد تيسير الزواج لأهل الزوجين وتعاليم الدين المحفز للزواج بأقل التكاليف والبعد عن المغالاة التي تكون عواقبها وخيمة على الطرفين.

كما تنظم أمانة المرأة بالمحافظة، احتفالية اليوم الخميس، تحت شعار «التعليم من أجل القضاء على العنف»، وتتضمن معرضا لأعمال المتسابقين فى الرسم والشعر على مستوى المراكز، مع تكريم الفائزين.

وفي محافظة أسوان، أطلقت أمانة مركز إدفو، قافلة طبية مجانية للكشف علي الأطفال، تحت شعار «أطفال أصحاء»، وشملت القافلة الكشف وإجراء التحاليل الطبية، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من الأهالي وذويهم.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات الأولي من المرحلة الثانية لمسابقة «أوائل الطلبة»، بين مدارس المرحلة الثانوية، والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، وأسفرت نتائج المسابقة عن الآتي: فوز مدرسة أسوان الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الأول، ومدرسة محمد صلاح الدين الباقر بإدارة نصر النوبة التعليمية بالمركز الثاني.

وفي محافظة الإسكندرية، كرمت أمانة قسم العامرية أول، الطلبة المتفوقين بمدرسة «أبو عبيده بن الجراح»، ومدرسة «غيث جمعة الابتدائية» بإدارة العامرية التعليمية؛ وذلك تشجيعًا لهم ودفعهم لمزيد من النجاح والتفوق.

في سياق آخر، وزعت الامانة، عدد من سلات القمامة الحديدية بشوارع الحي، وذلك بحضور مدير إدارة الطرق بالحى، ومدير المتابعة بالحي، كما نظمت أمانة الشباب بقسم الرمل ثانِ، ندوة توعوية وتثقيفية، تحت عنوان «لا للتنمر»، ضمن فاعليات مبادرة «تجَمَّل بالأخلاق»، وذلك حرصًا من الأمانة للتواجد بين شباب القسم بهدف إعادة بناء الإنسان وتطوير المجتمع المصري، فى إطار رؤية «مصر 2030»، ودعمًا للجمهورية الجديدة.

كما أطلقت أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، مُبادرة «استخرج كارتك مجانًا»، وذلك بأقسام المحافظة كافة، عملًا على مساعدة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.