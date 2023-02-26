وزير الأوقاف ناعيا زميله: «رفيق درب الدراسة»

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زميله ورفيق دربه منذ الشهادة الإعدادية وحتى الجامعة محمود رمضان زناتي.

وزير الأوقاف ينعى زميله

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: «رحم الله زميلي العزيز ورفيق درب الدراسة الطويل من الإعدادية إلى الجامعة محمود رمضان زناتي رحمة واسعة».

وأضاف: «كان نعم الرجل ونعم الزميل، ما عهدنا به ولا منه إلا خيرا.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم زوجه وأولاده وأسرته الصبر والسلوان ولهم جميعا منا خالص العزاء».