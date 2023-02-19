وزير الأوقاف يبحث مع رئيس «العربية للعلوم والتكنولوجيا» سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الأحد، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لبحث التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تعاون الأوقاف مع الأكاديمية العربية

وخلال اللقاء، استعرض وزير الأوقاف، جهود الوزارة في مجال التدريب والترجمة والنشر، وسبل التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التدريب وبخاصة الإعلام الإلكتروني وإدارة الأعمال.

الخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة

كما استعرض وزير الأوقاف موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرابع والثلاثين تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، ويتناول المحاور الآتية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي وتصحيح المسار.

ويأتي ذلك من أجل مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أعمال المؤتمر.

وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نسخة من كتاب الله عز وجل، وموسوعة الثقافة الإسلامية، والمنتخب في تفسير القرآن الكريم.

وأهدى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درع الأكاديمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير.