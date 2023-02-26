وزير الأوقاف: إطلاق الرئيس لخطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع، وتأكيد أن مصر بفضل الله عز وجل قد قهرت الإرهاب واستعادت كامل سلطاتها على كل بقاع سيناء وبسطت الأمن في سائر ربوعها.

أحد عوامل تحقيق الأمن والاستقرار

وأضاف أن خطة التنمية التي أطلقها الرئيس هي أكبر خطة لتنمية سيناء عبر تاريخها الطويل، وأنها أحد أهم عوامل تحقيق الأمن والاستقرار بها، وجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة المستدامة في كل ربوع مصر.

خطوة شجاعة ورؤية حكيمة

وأشار إلى أن هذا يدعونا إلى توجيه التحية الرئيس على هذه الخطوة الشجاعة والرؤية الحكيمة، وأن نؤكد على ما أشاد به سيادته من التضحيات التي بذلت في سبيل القضاء على الإرهاب من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وأبناء سيناء الوطنيين العظام، وكل من ضحى في سبيل وطننا العزيز ومن عملوا في سيناء في ظل تلك الظروف التي كانت صعبة وقاسية، مؤكدين أننا سنقوم بواجبنا في تكثيف برامج بناء الوعي والفكر الديني الوسطي الصحيح المستنير.