الدوري المصري الممتاز يستأنف نشاطه بـ3 مباريات اليوم

رغم أنّ أنظار عشاق الكرة العربية والأجنبية إلى قطر، تتجه نحو مشاهدة كأس العام 2022، بعد الفوز الغالي للمنتخب السعودي أمس على نظيره الأرجنتيني، وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الهولندي، لكن هذا لم يمنع جماهير الكرة المصرية، من ترقب عودة المنافسات المحلية للدوري الممتاز، الذي توقف نحو 17 يوما بسبب مؤتمر المناخ COP27، حيث يستأنف نشاطه اليوم الثلاثاء بـ3 مباريات.

عودة الدوري الممتاز

ووفقا لقرار لجنة المسابقات باتحاد الكورة المصري، فإنّ جميع المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والتي ستذاع اليوم ستكون في تمام الساعة الخامسة مساء

- فيوتشر × أسوان.

- فاركو × الإسماعيلي

- بيراميدز × البنك الأهلي.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، استئناف مباريات كأس مصر، يومي 26 و27 نوفمبر الحالي، وهي مباريات الدور ربع النهائي من بطولة، حيث السبت المقبل، مباراة الزمالك × المصري في تمام الخامسة مساء، في حين تقام مباراة الأهلي × المقاولون العرب، في تمام الساعة 5 مساء، ومباراة البنك الأهلي × وبيراميدز، في تمام الساعة 4 عصرا.

جدول مباريات الأسبوع الرابع من الدوري العام

الأربعاء 30 نوفمبر

حرس الحدود × بيراميدز

البنك الأهلي × إنبي

الاتحاد السكندري × غزل المحلة

الخميس 1 ديسمبر

أسوان × فاركو

الداخلية × فيوتشر

الزمالك × المصري البورسعيدي

الجمعة 2 ديسمبر

الإسماعيلي × سموحة

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا

الأهلي × طلائع الجيش