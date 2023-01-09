موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري الممتاز

يحل النادي المصري، ضيفا على فريق الأهلي، في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023، حيث يرفع الفريقين شعار لا بديل عن الفوز، لحصد الثلاث نقاط، وفيما يلي عرضا لـ موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري المصري، والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ملعب برج العرب.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيد في تمام السابعة مساء الخميس، ضمن مواجهات الأسبوع الـ13 من عمر الدوري، قبل ساعتين فقط من مباراة الزمالك والداخلية في الجولة ذاتها.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المصري والاحتفاظ بصدارة الدوري، حيث يحتل المركز الأول برصيد 30 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي فيوتشر صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن منافسه التقليدي الزمالك، الذي يحتل المركز الثالث حتى الآن.

أما فريق المصري البورسعيدي فيحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة، من جدول ترتيب الدوري المصري ويخطط لتحسين وضعه في الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 30 نقطة.

2- فيوتشر 26 نقطة.

3- الزمالك 25 نقطة.

4- بيراميدز 23 نقطة.

5- المقاولون العرب 18 نقطة.

6-الاتحاد السكندري 18 نقطة.

7- غزل المحلة 18 نقطة.

8- المصري البورسعيدي 17 نقطة.

9- اسوان برصيد 16 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة.

11- طلائع الجيش 13 نقطة.

12- فاركو 12 نقطة.

13- البنك الأهلي 11 نقطة.

14- سموحة 10 نقاط.

15- إنبي 10 نقاط.

16- حرس الحدود 10 نقاط.

17- الداخلية 9 نقاط.

18- الإسماعيلي 7 نقاط.