مؤسسة جولد بيليون: ضريبة الدمغة على الذهب تدفع مرة واحدة

كشفت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتداول أسعار الذهب المحلية العالمية، أن الاستثمار في الذهب المستعمل يعد أفضل من الاستثمار في المشغولات الجديدة.

وذكرت جولدن بيليون، أن الاستثمار في الذهب المستعمل أفضل من الاستثمار في المشغولات الجديدة كون مصنعيته تعتبر أقل من الذهب الجديد بنسبة كبيرة.

الاستثمار في الذهب المستعمل أفضل من الجديد

وأضافت المؤسسة العاملة في مجال أبحاث وتداول أسعار الذهب المحلية العالمية، أن تتم التجارة في الذهب المستعمل بالاتفاق بين التاجر والمشتري، لذلك لا يحدث خسارة جزء كبير من المصنعية على سبيل المثال إذا كانت مصنعية الذهب الجديد سعره 150 جنيه على الجرام فمن الممكن أن تصل مصنعية الذهب المستعمل إلى 30 جنيه للجرام، وهو أقل كثيرا عن الجديد.

جولدن بيليون: ضريبة الدمغة على الذهب تدفع مرة واحدة

وتابعت جولدن بيليون أن بالإضافة إلى ذلك لا يحتاج الشخص لدفع ضريبة الدمغة لأن يكون تم دفعها خلال الشراء في المرة الأولى وهو جديد.

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الأحد، عيار 21 الأكثر نقاءً 1677 جنيها، وعيار 24 الأكثر نقاءً 1917 جنيها، وبيع الذهب عيار 18 بسعر 1437 جنيها، وعيار 14 النحاسي 1118 جنيها للجرام، وذلك بدون رسوم المصنعية والدمغة.