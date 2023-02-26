جرام الذهب يغلق تداولات الأحد بانخفاض وحيد.. كم سعر عيار 21 الآن؟

اختتمت تداولات أسعار الذهب، مساء اليوم الأحد، على استقرار في سعر الجرام، بعد تراجعه بقيمة جنيهين للجرام عيار 21 في منتصف التعاملات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر نقاءً 1677 جنيها، مقارنة بـ1679 جنيها صباحا.

أسعار الذهب

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً عند مستوى 1917 جنيها، وبيع الذهب عيار 18 بسعر 1437 جنيها، وعيار 14 النحاسي سجل 1118 جنيها للجرام، وذلك بدون رسوم المصنعية والدمغة.

أسعار الذهب العالمية

استقر سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) عن 13 ألفًا و416 جنيها بانخفاض 16 جنيه عن سعر الصباح، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1.811 دولارًا للأوقية.

يذكر أن سعر الذهب عالميا تراجع صوب أدنى مستوى في شهرين، أمام زيادة الرهانات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.