«المستعمل والكسر» ملجأ الصعايدة لشراء الذهب: إحنا أولى بالفرق

مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية، لجأ أبناء الصعيد إلى «المستعمل وكسر الذهب»، ما دفع أسعاره إلى الارتفاع أيضا خلال الأيام الماضية، حسب تأكيدات عدد من الصاغة بسوهاج حيث أصبح الكثيرات يلجأن إليه توفيرا لسعر المصنعية الذي يتخطى 100 جنيه لجرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا بصعيد مصر.

وخصص أصحاب المحلات تسعيرة مصنعية لتجارة الذهب المستعمل تتراوح من 10 جنيهات حتى 30 جنيهًا وفقا لنوع القطعة الذهبية وحالتها.

ارتفاع أسعار الذهب فتحت سوق الذهب المستعمل بسوهاج

يقول محمد أحمد، جواهرجي بمحافظة سوهاج، إن الفترة الأخيرة عقب تذبذب أسعار الذهب وارتفاعه أكثر من 300 جنيه خلال فترة قصيرة، جعل الكثيرين يلجأون إلى الذهب المستعمل، والذهب الكسر، بعد أن كان يرفض الجميع شرائه، «كانت الناس شايفاها عيب تلبس دهب قديم وكتير قالوا منلبسش مكان حد، أو أختار على عجب عيني أو كان العزوف نظرًا للخوف من الحسد فالكثير كان يرفض الذهب المستعمل».

وأضاف محمد، «دلواقتى أكثر من نصف اللى بيسأل على أسعار الذهب بيسأل لشراء ذهب مستعمل أو بيع ذهب، فارتفاع سعر الجرام دفع الكثيرين لبيع الذهب واستثمار ثمنه».

النساء يبحثن عن الذهب المستعمل

وعن فتح سوق الذهب المستعمل بمحافظة سوهاج قالت أسماء سالم، إن اسعار الذهب أصبحت متغيرة تماما وغير مستقرة، «الاول كانت أسعار الذهب ثابتة عارفة معايا كام وهشترى بكام دلوقتي بسأل الصائغ قبل ما اشترى أسعار الذهب إيه لأن في خلال ساعة ممكن يتغير، فالجرام بيزيد فبضطر أقلل المصنعية واشترى ذهب مستعمل وأنا أولى بفرق السعر».

وقالت لمياء عبد الرحمن، الأول كان الذهب المستعمل قديم وموضة قديمة دلوقتي مع ارتفاع أسعار الذهب، كتير باع الدهب لاستثمار فلوسه فالمعروض معظمه جديد وبصراحة أنا أولى بالمصنعية.

وأكدت حديثها علياء كمال، إذ قالت «دلواقتى أسعار الذهب مرتفعة وفرق المصنعية مش أقل من 100 جنيه بالجرام فلوس المصنعية أجيب بها ذهب أفضل ومحدش هيعرف أنه مستعمل لما بيتغسل بماء الذهب بيبقي جديد وفي معروضات كتير جديدة»، وأضافت أنها قامت بشراء خاتم وغويشة مستعملين والجميع اعتقد أنهما جداد ولم تخبر أحد بحقيقة الأمر.

أسعار الذهب اليوم في سوهاج

يذكر أن أسعارالذهب المستعمل للشراء يضاف لسعر الجرام مصنعية من 10 حتى 30 جنيها للجرام، وللبيع يخصم من 2 حتى 10 % من سعر الجرام، وقد قام العديد من محلات الصاغة بمحافظة سوهاج بإضافة خدمة بيع وشراء الذهب المستعمل لديها.

وقد سجلت اسعار الذهب اليوم بمحافظة سوهاج 1050 جنيها لذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بصعيد مصر وذهب عيار 18 بلغ 900 جنيه وذهب عيار 24 بلغ 1200 جنيه.