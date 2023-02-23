جولد بيليون: الوقت الحالي الأفضل لشراء الذهب بشرط تقسيم الوزن على فترات

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتداول أسعار الذهب المحلية العالمية، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا ملحوظا في أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب تنخفض 40 جنيها خلال 10 ايام

وأضاف التقرير الفني المختصر عن الاتجاه المتوقع للذهب الذي نشرته المؤسسة، أن أسعار الذهب انخفضت بما يقارب 40 جنيها خلال 10 أيام.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع تراجع أسعار المعدن لمستوى أكثر من هذه القيمة، ولكن تذبذب سعر الأونصة عالميا وأرتفاع سعر صرف الدولار وقف أمام تحقيق مستهدف السعر من التقرير الفنى الأخير.

أفضل وقت لشراء الذهب

وأوضحت المؤسسة أنها تتوقع أن تتماسك أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل عام، ونرى أن الشراء في الوقت الحالي جيد شرط تقسيم الوزن المراد شرائه على فترات، وأسعار مختلفة لعمل متوسط وأن كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل.