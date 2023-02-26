الفنانة منى عبد الغني تنتهي من تصوير «تيجي نعمل خير» لطرحها في رمضان

انتهت الفنانة منى عبد الغني، من تسجيل وتصوير أغنيتها الدينية الجديدة «تيجي نعمل خير»، والتي من المقرر أن تعرض خلال شهر رمضان الكريم.

أوضحت في تصريحات لـ«الوطن» أن الأغنية الجديدة اجتماعية تدعو الأطفال لعمل فعل الخير في الشهر الكريم.

آخر أعمال منى عبد الغني

كانت منى قد طرحت مؤخرا ألبوما اجتماعيا منذ فترة قالت عنه فى تصريحات سابقة للوطن، قائلة: «أنتجت ألبوم كامل مع الملحن وليد سعد والمؤلف الكبير بهاء الدين محمد، في 2011، اتهموني بالجنون بسببه في ذلك الوقت، وقالوا لي أن اكتفي بأغنية واحدة».

ألبوم منى عبد الغني «بطمن عليا» يضم 10 أغاني

وتابعت الفنانة: «قدمت ألبوم مكون من 10 أغاني عبارة عن رسائل للأسرة منها عن الأطفال والشباب الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، أو الوصايا العشر التي تلقنها الأم لابنتها في ليلة زفافها، وبها أغاني تحبب الأطفال في الصلاة بعنوان «سن صغير»، وأطرح أغنية كل فترة تناسب الوقت الذي نعيشه».

يذكر أن الفنانة منى عبد الغني لا تشارك في دراما رمضان القادم بأي عمل درامي جديد.