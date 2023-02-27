تامر حسني يعلن استكمال تصوير فيلم «تاج»

أعلن الفنان تامر حسني العودة لتصوير فيلمه الجديد «تاج»، والذي توقف بسبب اعتذار الفنانة مي عمر عن المشاركة في العمل.

ونشر تامر حسني صورة له بصحبة مخرجة الفيلم أثناء التصوير وعلق قائلا: «مع المخرجة الجميلة سارة وفيق رجعنا إمبارح نستكمل تصوير فيلم تاج فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي بس إن شاء الله المصريين قدها وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجه مهمة أوي وليه بقول كده».

مي عمر تعتذر عن فيلم تاج

وأعلنت الفنانة مي عمر منذ أيام عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، اعتذارها عن فيلم تاج أمام تامر حسني بسبب تغيرات مواعيد التصوير، ليرد تامر حسني على منشورها قائلا: هتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة.