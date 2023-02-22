ساندي عن مشاركتها في فيلم «تاج» مع تامر حسني: تجربة مليئة بالمفاجآت

بدأت الفنانة ساندي، تصوير مشاهدها في فيلم «تاج» أمام تامر حسني، بعد الانضمام إلى فريق العمل، وأبدت موافقتها بعد قراءة السيناريو والإلمام بتفاصيل الشخصية التي تجسدها في الفيلم المرتقب عرضه قريبًا، إذ تسعى الشركة المنتجة لطرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المبارك، حال الانتهاء من تصويره وعمليات المكساج والمونتاج.

ساندي: تامر حسني متعدد المواهب

وقالت ساندي، في تصريحات لـ «الوطن»، إنها سعيدة جدًا بالتعاون مع الفنان تامر حسني، في فيلم سينمائي، خاصة أنه من أنجح المطربين الذين يحققون نجاحًا جماهيريًا واسعًا في عالم التمثيل، لما يملكه من «كاريزما» وقبول باعتبارهما منحة ربانية، إضافة إلى مواهبه المتعددة.

ساندي: فيلم «تاج» تجربة مختلفة

وأكدت ساندي أن فيلم «تاج» من التجارب الممتعة والمختلفة، وسيكون نقلة كبيرة، خاصة أن الفيلم مكتوب بطريقة رائعة وجذابة، والشخصيات بها كثير من التفاصيل، فضلًا عن أن مهمة الإخراج في يد سيدة متميزة تملك أدواتها الفنية ببراعة.

وعن تقديمها لأغنيات خلال الفيلم السينمائي المرتقب، أو دويتو غنائي مع تامر حسني، رفضت ساندي، الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بهذا المشروع، وتأكيدها أن الأمر سيكون مفاجأة للجمهور.