أحمد آدم يمازح تامر حسني: بيألف ويخرج ويقطع التذاكر وبيعمل كل حاجة.. كفاية كده

وجه الفنان أحمد أدم، رسالة إلى الفنان تامر حسني، خلال برنامجه «آدم شو»، على قناة الحياة، قائلا: «تامر حسني مين، مش واخد بالي، مش كفاية عليه كده بقى، ولا أيه مش عارف».

شويتين وخلصوا

أضاف: «خلاص بقى يعني، هم شويتين وخلصوا، أول ما طلع فتح القميص، وشوية أغاني كلامها ركيك، يعني إيه أكتر حاجة بحبها فيكي هي دي، طيبة قلبك».

وواصل: «إيه اللي يجيبه لأنور وجدي؟! أنت مغني ولا كوميديان ولا مونولوجست ولا إيه، كفاية عليك كده يا تامر، عشان مش عاوز أجيب سيرتك تاني».

ويعد «آدم شو» أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية.

ويمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.